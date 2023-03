Policijai izdevies atklāt vēl vienu noziedzīgu personu grupu, izmeklējot viltus finanšu brokeru zvanu centra lietu

Kamēr klienti, būdami pārliecināti, ka notiek tirdzniecībai biržās līdzīgas darbības, turpina iemaksāt naudas līdzekļus, šķirties no saviem iekrājumiem, it kā finanšu instrumentu un ar to saistīto pakalpojumu iegādei, krāpnieki - viltus brokeri - turpina uzturēt komunikāciju ar šiem klientiem, aktīvi aicina ieguldīt vēl, piesolot ārkārtīgi ienesīgus labumus.