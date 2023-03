VIDEO ⟩ SAB fiksējis atsevišķu iedzīvotāju vēlmi atrast iespējas, kā nokļūt Krievijas privāto armiju rindās

Vaicāts, kāpēc, neraugoties uz to, ka, visticamāk, tur strādājošie cilvēki turpina spiegot, to nevar novērst, Zviedris norāda: "Mēs runājam par to, ka vēstniecības tomēr pilda noteiktas funkcijas, kaut kādu praktisku jautājumu risināšanu, gan savu valstspiederīgo interešu aizstāvībai, gan arī attiecīgi kāda jautājuma risināšanai. Mēs esam, pieņemot šos iepriekšējā gada lēmums, minimizējuši šīs iespējas. To, ka tās var novērst simtprocentīgi, nevar apgalvot neviens drošības dienesta vadītājs, tā kā jautājums ir par šo visu risku minimizēšanu."