Svētdien Kauguru pagastā notikusi traģiska autoavārija

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 83 ceļu satiksmes negadījumi, sešos no kuriem bijuši arī cietušie.

Automašīnā atradās divi cilvēki. Vienu cilvēku ugunsdzēsēji no automašīnas atbrīvoja un nodeva mediķiem, savukārt vienam cilvēkam mediķi konstatēja nāvi.

Savukārt par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vakar noformēti 516 administratīvā pārkāpuma protokoli, katrs trešais no kuriem bija saistīts ar pārāk ātru braukšanu.

Uz Latvijas ceļiem vakar pieķerti 11 dzērājšoferi un viens autovadītājs narkotisko vielu iespaidā. Četri transporlīdzekļu vadītāji tikuši pie administratīvā sod, tomēr pret septiņiem dzērājšoferiem, kuri pie stūres sēdušies vismaz 1,5 promiļu reibumā, un pret transportlīdzekļu vadītāju narkotiku reibumā ierosināts kriminālprocess. No saviem spēkratiem būs jāatvadās trim to īpašniekiem, kas pieķerti, braucot stiprā reibumā, bet no pieciem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.