"Latvieši mācās no ukraiņiem." NBS komandieris par karu Ukrainā un Latvijas stratēģiju

Pēc kara gada Ukrainā nepārsteidz Ukrainas karavīru gribasspēks un pārliecība, bet pārsteidz tas, cik viņi ir elastīgi un spējīgi ļoti ātri mācīties, intervijā aģentūrai LETA saka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Turklāt ukraiņi mācās ne tikai no NATO, bet lielākā daļa NATO dalībvalstu un it īpaši latvieši mācās arī no ukraiņiem. Viena no kara mācībām ir tā, ka ir jābūt daudzslāņu pretgaisa aizsardzībai, bet sauszemes spēkiem nepieciešams smagāks bruņojums par to, kas pašlaik ir NBS rīcībā. Tāpat NBS gatavojas Valsts aizsardzības dienesta ieviešanai un Kalniņš atzīt, ka visdrīzāk būs nepieciešams vairāku gadu darbs, lai tas pamazām tiktu pieņemts sabiedrībā.