"Tet" ieviesis "balss uz tekstu" tehnoloģiju klientu apkalpošanā

Uzņēmumā aģentūrai LETA pavēstīja, ka balss uz tekstu rīks neprasīja būtiskas papildu investīcijas tehnoloģijās, jo "Tet" jau bija ieviesti vairāki nepieciešamie risinājumi, lai to attīstītu, bet galvenais ieguldījums bija tieši cilvēkstundas.

"Apmācot algoritmus, vispirms bija nepieciešams sagatavot izejas materiālus - audiofailus, un tajā procesā bija iesaistīti līdz 70 zvanu centra darbinieku. Pēc tam vajadzēja rīku pielāgot "Tet" iekšējām sistēmām, notestēt un tad varējām sākt aktīvi to lietot," norādīja uzņēmumā.

"Tet" klientu tehniskā atbalsta vadītājs Guntis Krīgens min, ka tehniskā atbalsta sarunas parasti ir ilgākās no sarunām kontaktu centros, jo to laikā nepieciešams gan veikt problēmas diagnostiku ar sistēmu palīdzību, gan arī nereti iesaistīt klientu darbību paveikšanā ar iekārtām klienta telpās. Vienlaikus gan no klienta, gan uzņēmuma perspektīvas ir būtiski, lai sarunas ilgums būtu iespējami īsāks, tostarp arī minimizēts klusumā pavadītais laiks.