Levits: Mana atkārtota kandidēšana uz Valsts prezidenta amatu ir politiķu jautājums

"Vai es varētu būtu kandidāts uz nākamo termiņu - to es nezinu, tas ir politiķu jautājums. Politiķi patlaban par to aktīvāk domā. Redzēsim, kas tur ir," pastāstīja Levits, atklājot, ka ar viņu jau runājusi virkne politiķu, taču sarunas bijušas neoficiālas.

Atbilstot uz jautājumu, vai viņš pats vēlētos atkārtoti ieņemt Valsts prezidenta amatu, Levits atzīmēja, ka līdz šim no politiķiem nav nācis formāls piedāvājums kandidēt, bet atbilde varētu būt tikai uz šādu formālu piedāvājumu. "Neformāli par to ir runāts, bet negribu jaukties, lai partijas pašas to izlemj," piebilda Valsts prezidents, akcentējot, ka, ja partijas uzskatīs, ka amata uzticēšana viņam būtu "jēdzīgi un labi", viņš to darīt, bet, "ja ir cits risinājums, arī ierindas pilsonim ir savas priekšrocības".