"Cilvēkam ir arī iespēja būt gļēvulim." Saeimā karstas diskusijas par ārvalstīs dzīvojošo jauniešu iesaukšanu VAD

Opozīcijas deputāts Andrejs Vilks (ZZS) vērsa ministrijas pārstāvju uzmanību uz medijos izskanējušo informāciju, ka jaunieši, apzinoties to, ka var tikt iesaukti, var atteikties no Latvijas pilsonības. AM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (NA) uz to atbildēja, ka piederēt pilsoņu lokam ir katra cilvēka tiesības un tas nav uzspiests pienākums.