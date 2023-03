Pedagogi gatavojas trīs dienu streikam aprīļa beigās

Patlaban plānots, ka pirmdien, 24.aprīlī, protesta dalībnieki gājienu sāks no arodbiedrību ēkas Bruņinieku ielā, apstāsies pie valdības ēkas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Saeimas un noslēgs ar sapulci Doma laukumā, kur plānots teikt uzrunas. Taču gājiena maršruts var tikt mainīts, saskaņojot to ar atbildīgajām institūcijām, piebilda Vanaga.

LIZDA norāda, ka valdība līdz 15.martam nav pilnībā izpildījusi streika vienošanos, kā to solīja pagājušā gada rudenī, un pieņēmusi grozījumus "Pedagogu darba samaksas noteikumos", nosakot zemākās darba samaksas likmes no šā gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no šā gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un IZM vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu publiskajā portālā.