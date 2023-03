Valstis, no kurām Latvijā visvairāk ieved automašīnas

30,7 % lietotu auto Latvijā ir ievesti no Vācijas, kas tirgū ieņem augstāko īpatsvaru. Turpat uz papēžiem min arī mašīnas, kas ievestas no Lietuvas (18,8 %), Francijas (12,8 %), Beļģijas (8,9 %) un Itālijas (8,5 %).

Minētie dati ir iegūti no vairāk nekā viena miljona automašīnu vēstures atskaitēm, kas ģenerētas platformā. Šie dati var atšķirties no Latvijas automašīnu reģistros publicētās informācijas.

Automašīnas tehniskais stāvoklis un biežāk sastopamās problēmas ir tiešā mērā atkarīgas no reģiona, kurā tā ir izmantota. Spēkrati no Skandināvijas valstīm, piemēram, Zviedrijas, vairāk cieš no korozijas, sniega, sāls un liela sala.