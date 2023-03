Dzīve mutuļo. Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 20. līdz 26. martam

Brīnumi notiek! It īpaši, ja tiem tic. Tu esi kārtīgs strādātājs, bet reizēm gribas tā – mazliet vieglāk, mazāk darba, mazāk atbildības, arī izrauties no dienu rutīnas... No atbildības un darba gan nekur nesprukt, bet var rasties jaunas iespējas karjerā vai biznesā – tādas, par kurām esi sen sapņojis. Tad par rutīnu vari aizmirst, jo jaunie pienākumi būs aizraujoši. Radīsies lieliskas idejas un veidosies interesanta sadarbība. Taču ārpus darba eksistē arī privātā dzīve. Pavasara saule liek smaidīt un iesilda sirdi. Prātā aušīgas domas un brīvdienas sola jaukus piedzīvojumus.