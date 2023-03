Aptauja: 53% Latvijas iedzīvotāju ar urīna nesaturēšanu to nerisina

No tiem cilvēkiem, kuri saskaras ar urīna nesaturēšanu, krietni biežāk to nerisina vīrieši (81%) nekā sievietes (47%). Šo problēmu nerisina 55% cilvēku vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 53% - no 45 līdz 54 gadiem, 46% - no 25 līdz 34 gadiem, 38% - vecumā no 55 līdz 65 gadiem.