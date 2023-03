"Vairākkārt apgrābstīja." Skolniece mātei atklāj nepatīkamu saskarsmi ar skolotāju

2022. gadā teju puse jeb 41 lieta bija par gadījumiem skolās, no tiem pierādīti un piemēroti administratīvi sodi piecos gadījumos.

"Mēs to saprotam, ka skolu vadības komandām ir nepieciešams atbalsts. Un mēs arī plānojam, ka par tādām situācijām, par to mēs arī organizēsim seminārus skolu direktoriem, un daudzi gadījumi, kas pēdējā laikā notiek, mums liek šādus lēmumus pieņemt. Un mēs saprotam arī to, ka lielā mērā vairāk šīs konfliktsituācijas ir tieši veidojušās pēcpandēmijas laikā," saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.