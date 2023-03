VIDEO ⟩ "Jāatceras valstij nozīmīgi cilvēki." Aicina celt pieminekli Mauriņai un Meierovicam

Pēc desmit gadus ilgiem strīdiem, vai Rīgai nepieciešams rakstnieka Aleksandra Puškina piemineklis un kur to novietot, statuja 2009. gada 22. augustā pēkšņi uzradās parkā līdzās gājēju tiltiņam netālu no Rīgas brīvostas ēkas.

Piedaloties Krievijas armijas formās tērptiem cilvēkiem, 2002. gada jūlijā atklāja Krievijas karavadoņa Barklaja de Tolli atjaunoto pieminekli tieši iepretīm Ministru kabinetam. To par saviem līdzekļiem veica uzņēmuma "Teikas nami" direktors Jevgenijs Gombergs. Nacionāļi to nodēvēja par "absurdu apvainojumu latviešu tautai". Saskaņietis Dolgopolovs savukārt paziņoja, ka "visdrausmīgākais imperiālisma mantojums ir mūsu provinciālisms un stulbums".

1910. gadā to atklāja vietā, kur šobrīd atrodas Brīvības piemineklis. 1915. gadā to mēģināja evakuēt uz Pēterburgu, taču kuģis nogrima netālu no Igaunijas krastiem. Pēc kara igauņu ūdenslīdēji statuju zem ūdens saspridzināja vairākās daļās un izcēla. Rīgas pilsēta to atpirka. Gombergs par savu naudu, izmantojot dažas vēsturiskās cara statujas daļas, pieminekli atjaunoja. Rīgas 800 gadu svinību laikā Pēteris I bija uz trim dienām izstādīts Kronvalda parkā.