Ostapenko kāpums jaunākajā WTA rangā

Pirmā WTA rangā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka. Trešā ir ASV tenisiste Džesika Pegula, bet uz ceturto no piektās vietas pakāpusies Francijas sportiste Karolīne Garsija, kura apsteigusi tunisieti Onsu Žabēru. Sestā ir Koko Gofa no ASV, uz septīto pozīciju no desmitās pakāpusies Jeļena Ribakina no Kazahstānas, astotā joprojām ir neitrālā tenisiste Darja Kasatkina, devītā - šveiciete Belinda Benčiča, bet labāko desmitnieku noslēdz ieņem grieķiete Marija Sakari, kura rangā zaudējusi trīs vietas.