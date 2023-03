"Bija grūti mānīties." Vienradzis jeb Jānis Moisejs par dalību šovā "Balss maskā"

Es mēģināju slēpties, bet dziedātājam ir ļoti grūti noslēpt savu balsi, jo ar to mēs visu laiku strādājam. Es domāju, ka Baiba mani zināja no pāris lekcijām "zviedru augstskolā", un viņa kaut kā nolasīja un atklāja mani," stāsta dziedātājs.

Jautāts, cik grūti ikdienā bija noslēpt to, ka viņš ir daļa no "Balss maskā" stāsta, Jānis saka: "Es visu uztvēru ļoti nopietni. Esmu ar jurista kvalifikāciju, es parakstīju līgumu, un tur ir nopietns līgumsods. Man bieži vien bija jākož mēlē. Es gribēju pateikt, bet nedrīkst. Tas ir jāslēpj, un nedrīkst izpaust to, ka piedalies."