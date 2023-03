Igaunijā meža zemes cenas ir gandrīz divas reizes augstākas nekā Latvijā

No piedāvājumā esošajiem mežu īpašumiem platību ziņā vidējā pārdoto mežu platība Latvijā nedaudz pārsniedz deviņus hektārus. Pērn tieši Vidzemē un Zemgalē bija vērojamas lielākās vidējās pārdotās meža platības, attiecīgi 10,5 hektāri Vidzemē un 10,6 hektāri Zemgalē. Igaunijā savukārt darījumi lielākoties notiek ar mazākiem mežu īpašumiem, kuru platība vidēji sasniedz 7,8 hektārus.

"Latio" pārstāvji piebilst, ka faktiskais darījumu skaits un mežu cenas Latvijā varētu būt vēl lielākas - arī daudzas no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm sastāv no mežiem, neskatoties uz to, ka zemesgrāmatā teritorijas reģistrētas kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Jāņem vērā, ka Valsts zemes dienesta un "Latio" darījumu statistikā tiek uzskaitīti dati par vidēja un jaunāka vecuma mežiem, kurus investori iegādājas apsaimniekošanai ilgtermiņā.