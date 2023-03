Vietām Latvijā pārspēti gaisa temperatūras rekordi

LVĢMC vēsta, ka pirmdien septiņās novērojumu stacijās pārspētas 20.marta maksimālās gaisa temperatūras. Zīlānos šodien reģistrēti plus 13,6 grādi, Daugavpilī - plus 13,2 grādi, Madonā - plus 13,1 grāds, Bauskā - plus 12,9 grādi. Plus 12,4 grādi bijuši Rucavā.