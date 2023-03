VIDEO ⟩ Ukrainā karojošie latvieši norāda, ka Latvijā veidotie maskēšanās tīkli jāpin precīzāk

Informācija par to, ka daļa tīklu tiek veidoti neprecīzi, Latvijā brīvprātīgie uzzināja nesen no Ukrainā karojošajiem. Telefonsarunā Latgales reģionālajai televīzijai to apstiprināja latviešu karavīrs Ukrainā, kurš vēlējās palikt anonīms. Viņa grupa laiku pa laikam saņem tīklus sliktā kvalitātē. Visbiežāk pieļautā kļūda – krāsu un auduma izvēle, kas neatbilst konkrētajiem laika apstākļiem.