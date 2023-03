"Māte daba mūs ir pažēlojusi." Kā šogad Latvijas mežos pārziemojušas jaunaudzes?

Pārziemošana un postījumi ziemās

Lai Latvijas valsts mežos nodrošinātu labvēlīgus apstākļus jauniestādīto kociņu augšanai, visu gadu mežā notiek dažādi mežkopības darbi. Visaktīvākā jaunaudžu kopšana notiek no novembra līdz martam, bet stumbru aizsardzība – no oktobra līdz decembrim. Tieši gada vēsajos mēnešos AS "Latvijas valsts meži" (LVM) veic 80 % no visa gada jaunaudžu kopšanas un stumbru aizsardzības darbu apjoma.