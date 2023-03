Ar jaunu raidījumu "Current Time Baltics" cīnīsies pret Kremļa propagandu

"Current Time Baltics" ir ziņu un aktuālo notikumu programma krievvalodīgo auditorijai, kas kalpo kā alternatīva Kremļa medijiem. Intervējot ekspertus un stāstot stāstus par cilvēkiem, raidījums atspoguļos ziņas par Latviju, Lietuvu un Igauniju, pievēršot uzmanību to demokrātiskajām brīvībām un ieguldījumam tiesiskā starptautiskajā kārtībā. Kā viens no pirmajiem raidījumā tika intervēts Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, pauda Sveķis.

Raidījums "Current Time Baltics" tiks translēts tiešraidē 30 minūšu garumā no pirmdienas līdz piektdienai plkst.17 pēc vietējā laika no RFE/RL Rīgas biroja. Raidījumu veido pieredzējusi televīzijas ziņu producente Inese Kārkliņa, un to atbalsta komanda Rīgā, kā arī žurnālisti Tallinā un Viļņā.