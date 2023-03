"Swedbank" no ceturtdienas palielina termiņdepozītu likmes

"Swedbank" lēmums palielināt likmes attiecas kā uz privātpersonu, tā juridiskajiem bankas klientiem, tostarp arī par naudas atlikumu krājrīkā.

Sākot no šodienas, "Swedbank" termiņdepozītu likmes eiro valūtā privātpersonām viena mēneša likme palielināta no 0,5% līdz 1%, trīs mēnešu likme no 0,5% līdz 1%, sešu mēnešu likme no 0,7% līdz 1,5%, viena gada likme no 1,5% līdz 2%, kamēr divu gadu likme saglabāta 2,5% apmērā.

Juridiskajiem klientiem viena mēneša likme palielināta no 0,5% līdz 1%, trīs mēnešu likme no 0,7% līdz 1,2%, sešu mēnešu likme no 0,9% līdz 1,5%, bet viena gada likme no 1,2% līdz 2%.

Ņemot vērā, ka privātpersonu klientiem ir pieejama arī iespēja krāt iepērkoties ar maksājumu karti, kad noapaļotā maksājuma summa, kas tiek ieskaitīta krājrīkā no 23.marta līdzšinējo 0,3% vietā automātiski saņems 0,7% pieaugumu. Krājrīks darbojas kā virtuālā krājkasīte un atšķirībā no termiņdepozīta naudas izņemšana no tā nav ierobežota un pieejama jebkurā brīdī.