Ventspils ražotne "Pobeda Confectionery", iespējams, sniegusi atbalstu Krievijas bruņotajiem spēkiem. VDD veic pārbaudi

Publiskajā telpā parādījies neskaidras izcelsmes materiāls krievu valodā, kurā vēstīts, ka minētais uzņēmums it kā ziedojis 15 tonnas produkcijas Krievijas armijai, kas karo Ukrainā, bet uzņēmuma līdzīpašniece Olga Muravjova no Jegorjevskas "Kaujas brālības" it kā saņēmusi balvu par sniegto palīdzību Krievijas karavīriem Ukrainā.