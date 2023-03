"Es darītu to arī bez atalgojuma." Pornoaktieris un erotisko šovu dalībnieks Viktors atklāj industrijas aizkulises

Viktora dzīve pirms pornogrāfijas industrijas bijusi pavisam ikdienišķa: mērķi, veiksmīga karjera – viņš bija IT kompānijas direktors, līdz vienā brīdī visu pameta. Visu ierasto pamest viņš nolēmis, kad kalnos "ieskatījies nāvei acīs". "Es sapratu, ka visas vērtības, kas piemīt vienkāršiem cilvēkiem ikdienas dzīvē, tām patiesībā nav īpašas nozīmes, jo uz Turieni sev līdzi mēs tāpat paņemsim tikai sajūtas. Un kopš tā laika man dzīve krasi mainījās. Es sāku darīt to, ko pats vēlos, īpaši nedomājot, ko apkārtējie par to padomās," stāsta Viktors.