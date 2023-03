FOTO un VIDEO ⟩ Rīgas zoodārzā pasaulē nācis mišmi takinu mazulis Apollons

Mazuļa tēvs ir Zevs, kurš dzimis un audzis Rīgas Zoodārzā, taču māte Simona atceļojusi no "Zoo Brno" Čehijā.

Mazais takins sāk sekot mammai no savas trešās dienas kopš nākšanas pasaulē.

Takinu mazuļi ar mātes pienu barojas līdz pat deviņu mēnešu vecumam, mēneša vecumā sākot pamazām iepazīt pieauguša dzīvnieka ēdienkarti, kas sastāv no koku un krūmu lapām, kārklu zariem, siena un zāles.

Nupat piedzimis mazulis sver ap sešiem kilogramiem, taču pilnbriedā tā svars var sasniegt pat 400 kilogramu. Takini savvaļā mīt Āzijas kalnu reģionu mežos, un brangā izmēra dēļ vietējie iedzīvotāji tos medī gaļas ieguvei. 1996. gadā takins iekļauts Pasaules Sarkanajā grāmatā kā jutīga suga, ko mūsdienās aizliegts medīt Indijā, Butānā un Ķīnā, taču to populācija turpina sarukt gan medību, gan to dzīvotnes izciršanas dēļ. 2021. gadā Mišmi takinam izveidota Eiropas ex situ programma (EEP), kas palīdz saglabāt un vairot sugas nebrīves populācijas.