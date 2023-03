Aptauja: Latvijā teju puse iedzīvotāju pērn nav spējuši veidot iekrājumus

Aptaujas dati rāda, ka pērn Latvijā no 19% līdz 5% sarucis to iedzīvotāju skaits, kuri spējuši veidot iekrājumus 21% līdz 30% apmērā no saviem ikmēneša ienākumiem. Vidēji Eiropā šo iedzīvotāju skaits pērn ir sarucis trīs reizes - no 13% līdz 4%.