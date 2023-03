Latvijas Pareizticīgajā baznīcā aizdomas par šķelšanas mēģinājumiem, kuru pasūtītāji meklējami Krievijā

Pērn septembrī prezidents Levits ierosināja likumprojektu, kas noteica, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir neatkarīga no ārpus Latvijas esošas varas vai ietekmes. Baznīcas kanonā to sauc par autokefāliju. Bija būtiski, ka likums nāca no prezidenta, jo pareizticīgo tradīcijā valsts nejaucas baznīcas lietās, taču neklausīt cara pavēlēm tā arī nevar.