Latvijas Radio darbinieki prasa apturēt sasteigto sabiedrisko mediju apvienošanu

Saeimas deputāts nācis klajā ar priekšlikumu, nosakot, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi var veidot saturu, kas pieejams tikai internetā. Papildus valsts valodai šāds saturs varētu būt arī ES oficiālajās valodās vai EEZ dalībvalstu oficiālajās valsts valodās, vai Latvijas mazākumtautību valodās. Ja šāds saturs tiek nodrošināts Latvijas mazākumtautību valodās, tad vienas mazākumtautības valodas īpatsvars nevarētu pārsniegt 50% no kopējā Latvijas mazākumtautību valodās nodrošinātā satura.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) iesniedzis priekšlikumu, ka līdz 2023.gada 31.decembrim SEPLP īsteno darbības, kas nepieciešamas, lai reorganizētu apvienošanās ceļā LR un LTV, nodibinātu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" un ierakstītu to komercreģistrā no 2024.gada 1.janvāra. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu apvienošanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no SEPLP piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.