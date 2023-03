Pieeju valsts noslēpumam varētu vērtēt individuālāk. Saeimas komisija virza apjomīgus grozījumus

Kā skaidrots likumprojekta anotācijā, izslēdzot no likuma "Par valsts noslēpumu" konkrētā panta vārdus "smags vai", tiks paredzēta individuāla izvērtējuma iespēja visos gadījumos, neatkarīgi no personas izdarītā noziedzīgā nodarījuma smaguma kvalifikācijas. Likumā tiks saglabāta obligātā administratīvā akta pieņemšanas pienākums tikai par sevišķi smagu noziegumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.