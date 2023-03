Sārts: Putins ķeras pie kodolšantāžas tad, kad ir ļoti slikta situācija

Viņš skaidroja, ka tas, vai Baltkrievijā ir kodolieroči , Latvijai neko būtiski nemaina, jo Latvija jau tā ir Krievijas kaimiņvalsts. Lai arī paziņojums par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā jau ir bijis, to reāla novietošana kaimiņvalstī nav sākusies, uzsvēra Sārts.

Viņaprāt, Putins kopumā situāciju vērtē pietiekami slikti un baidās no potenciālā Ukrainas pretuzbrukuma, jo saprot, ka Krievijas bruņotajos spēkos ir ievainojamības.

Sārts vērsa uzmanību uz to, ka Putina paziņojums sekoja drīz pēc tam, kad viņš bija ticies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un "abi kā lieli draugi vienojās šādas lietas nedarīt". Radusies situācija varētu nozīmēt, ka patiesībā starp abiem prezidentiem nav bijis nekādas nopietnas vienošanās par atbalstu Krievijai no Ķīnas.

"Ķīnas prezidents nesagaida, ka viņa draugs tādā veidā rīkosies. Līdz ar to var redzēt, ka situācija no Putina, Krievijas pozīcijām ir pietiekami slikta, kā dēļ situācija tiek eskalēta. Iemesli eskalācijai dod cerību, ka daudz kas būs atkarīgs no ukraiņu uzbrukuma, ar ko var panākt lielas lietas," vērtēja Sārts.