Ar vērienīgu vasaras koncertturneju atgriežas leģendārā grupa "Zodiaks"

Man pašam viena no nozīmīgākajām manā karjerā ir dziesma "Tautas laiks". To arī dziedāju festivālā "Jūrmala". Šī dziesma vienmēr sarūpē mazas skudriņas pār muguru, un, lai kur arī būtu to dziedājis, tieši par šo dziesmu esmu saņēmis visvairāk komplimentu. Arī no auditorijām, kuras nesaprot ne vārda latviešu valodā. Man pašam šie Imanta Ziedoņa vārdi šķiet ārkārtīgi nozīmīgi.”