Bauskā nogāztais piemineklis uzlikts atpakaļ uz postamenta

Piemineklis uzstādīts 2012.gadā par godu Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju okupāciju 1944.gadā. Cīņas par Bausku ilga no 28.jūlija līdz 14.septembrim, un tajās piedalījās ievērojams skaits latviešu karavīru - leģionāri no veselības un apmācību rotām, 23., 319. un 322. policijas bataljonu kareivji, kā arī jauni puiši un iesirmi vīri no Bauskas atsevišķā bataljona, liecina publiski pieejamā informācija.