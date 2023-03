Divas nāves, viena koma, piedzimis bērniņš un sagrauta māja: 24 stundas kādas ģimenes dzīvē

Tāpat kā daudzas citas ģimenes Misisipi, ko skāra nāvējošais tornado, tagad viņi no drupām, koku un stiklu šķēpelēm mēģina izlasīt lietas, kas palikušas neskartas. Viena no tādām lietām ir mazās Odrijas iemīļotais šūpuļzirdziņš.

Odrijas mamma Dominika Grīna dzemdējusi veselīgu puisīti un joprojām atrodas slimnīcā. Viņas māsa Džesija Dreina rūpējas par saviem vecākiem un diviem bērniem, izmisīgi gaidot ziņas no slimnīcas par astoņgadīgo dēlēnu Kalebu.

"Es lūdzu dievu katru dienu, katru nakti, katru stundu, katru minūti, katru sekundi," saka Dreina. "Viņi mēģinās viņu atmodināt, lai redzētu, ko dara viņa smadzenes. Viņi saka, ka šobrīd to vēl nevar pateikt, jo Kalebs ir mākslīgajā komā."

Vēl neattapušies no šoka, pāris dienas pēc tornado ģimene uzzināja, ka māsu onkulis – viņu mammas brālis - ir miris no sirdslēkmes. Tagad ģimene gaida, kad slimnīcā pamodīsies mazais Kalebs un kad no slimnīcas atgriezīsies otra māsa Dominika Grīna ar jaundzimušo dēliņu. Tad viņi gatavosies divām bērēm, lai apglabātu mazo Odriju un mammas brāli.