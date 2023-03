Opozīcijas deputāte apšauba Valsts prezidenta institūta lietderību Latvijā

"Es esmu vispār par valsts pārvaldības optimizāciju, un es šeit redzu, ka ir iespēja optimizēt šo prezidenta institūtu, vienkārši pārdalot tās funkcijas vai arī periodiski mainot tos, kas tās veic," sacīja Ābrama, aicinot nebaidīties no Satversmes grozīšanas gadījumos, kad tas ir vajadzīgs.

Lūgta komentēt pašreizējā Valsts prezidenta Egila Levita darbu un izredzes saņemt atbalstu no "Progresīvajiem", ja viņš nolems kandidēt uz otro termiņu, Ābrama atbildēja, ka "Progresīvie" par to vēl nav lēmuši un viedoklis šajā jautājumā vēl nav noformulēts. Viņa norādīja, ka pēdējā gada laikā Levits ir performējis atšķirīgi no trīs iepriekšējiem gadiem. Vienlaikus deputāte arī sacīja, ka "Progresīvie" neizslēdz sava kandidāta izvirzīšanu Valsts prezidenta amatam, un, iespējams, tā varētu būt sieviete.