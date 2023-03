Saeimā pārmet maldināšanu par kapacitāti Krievijas pilsoņu valodas pārbaudēm

Partijas "Latvija pirmajā vietā" frakcijas vadītājs arī pauda, ka viņu satrauc, ja CNN, BBC rādītu, kā šos cilvēkus "pa vienam sāks "trenkāt" un "vākt", un vest uz to robežu". Atsaucoties uz atbildīgās komisijas sēdē pausto, Šlesers šajā kontekstā lietoja vārdu "izsūtīt" un "deportācijas", uz ko vairāk kolēģi norādīja, ka šāda vārda izmantošana nav vietā.

Deputāts Viktors Valainis (ZZS) uzsvēra, ka iepriekšējā Saeimā deputātiem ticis melots par valsts iestāžu kapacitāti un spēju šīs likuma normas izpildīt. "Mēs uzdevām šos jautājumus par to, vai būs iespēja pārbaudīt un veikt šīs pārbaudes likumā noteiktajos termiņos, uz ko mēs saņēmām apstiprinošas atbildes," iepriekšējās, 13.Saeimas diskusijas atstāstīja politiķis.

Valainis akcentēja, ka "nedzīvojam kaut kādā mucā", esam Eiropas Savienības dalībvalsts un Latvijai ir saistošas starptautiskās konvencijas. "Skarbi ir klausīties šeit, ka no šīs tribīnes runā par to, pielieto tādus vārdus kā "deportācijas". Esmu pārliecināts, ka nebūs Latvijā kaut kādas "masveida deportācijas", tas vienkārši nav iespējams. Vajag izņemt ārā šo vispār šādu leksiku no retorikas," akcentēja politiķis.