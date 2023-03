Atbalsta Gulbja iecelšanu "Rīgas digitālās aģentūras" direktora amatā

Konkursā uz minēto amatu uzvarēja divarpus gadus VAS "Latvijas pasts" informācijas tehnoloģiju (IT) direktora amatā strādājušais Gulbis. Gulbis, strādājot "Latvijas pasta" IT direktora amatā, vadījis 60 darbinieku komandu un dažādu pārmaiņu un digitālās transformācijas projektus. Iepriekš vadošos amatos IT jomā Gulbis strādājis arī "DHL Express Latvia", AS "Madara Cosmetics", "Cabot Corporation" un "JYSK Baltic & Balcans".