Aprīlī par garlaicību sūdzēties nevarēsim. Mēneša lielais horoskops visām Zodiaka zīmēm

Un tātad – par Merkuru. No 21. aprīļa līdz 15. maijam tas atkal atradīsies nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvoklī. Šīs planētas ietekmi reizumis mēdz noliegt, un tagad katrs pats var pavērot vai šajā periodā dzīve rit ierasto ritmu vai tomēr vairāk nekā citkārt rodas dažādas sadzīviskas problēmas. Piemēram: norunas izjūk, tehnika niķojas, rodas nesaprašanās vai pārpratumi. Bet, ja negribas pārbaudīt pašam uz savas ādas, tad nebūtu vēlams: pirmo reizi sēsties pie darījuma sarunu galda, slēgt līgumus, parakstīt svarīgus dokumentus, dibināt uzņēmumu un pirkt auto vai dārgu sadzīves tehniku.

Senatnē aptumsumus uzskatīja par traģisku notikumu vēstnešiem, un ar tiem saistās sena indiešu leģenda: dēmons Rahu noskatījies, kā dievi bauda nemirstības dzērienu amritu, un pēc tam slepus pats to iedzēris. To redzēja Saule un Mēness, un abi draudzīgā kompānijā nosūdzēja grēkāzi dievam Višnu, kurš par sodu nogrieza Rahu galvu. Taču dēmona galva no dzēriena bija kļuvusi nemirstīga. Kopš tā laika, atriebjoties Saulei un Mēnesim, Rahu viņus ik pa laikam aprij, un tad arī notiekot aptumsumi.