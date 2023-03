VIDEO ⟩ Uz trotuāra ir vairākas plaisas. Gājējiem Siguļu apkaimē tiltu nākas šķērsot pa brauktuvi

Ādažu pusē ir vismaz divi tilti, kas no malas izskatās sarūsējuši un visai nedroši. Viens no tiem atrodas Siguļu apkaimē, kur labi redzams, ka uz trotuāra ir vairākas plaisas. Kā norāda vietvarā, katru gadu tiek izskatīta iespēja ieguldīt konstrukciju atjaunošanā, tomēr to neizdodas panākt jau astoņus gadus, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".