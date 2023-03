VIDEO ⟩ Estrādes dziedātāja Laima Vaikule šodien atzīmē 69 gadu jubileju

Tas nebija konflikts. Vienkārši Igors ir greizsirdīgs, viņš ļoti mīl savu produktu, nav svarīgi, vai tas ir dziesma, koncerts vai festivāls. Vienkārši viņš domāja, ka... Es pat nezinu, kā to noformulēt... Tā ir kaut kāda skaudība jeb kaut kas, es nezinu... Mums vienmēr ir bijušas labas attiecības, un arī būs labas un arī ir. Nekas jau nav noticis, gan jau viss atgriezīsies, gan jau viss notiks.

Kā jūs vērtējāt un vērtējat "Jauno vilni"? Es neņemos spriest par muzikālajiem kritērijiem, neesmu mūzikas kritiķis. Bet man mazliet nepatika, ka "Jaunā viļņa" organizētāji drusku aizmirsa, kur viņi atrodas. Man no malas palika iespaids, ka viņi atļaujas pat Raimondu Paulu ignorēt. Un es atceros, ka pie Jūrmalas domes bija kādi mītiņi, piketi par to, lai kāda festivāla diena vai daļa no tās būtu veltīta latviešu dziedātājiem. Nu, jūs iekļaujat savā festivālā latviešu dziedātājus.