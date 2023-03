"Viņi izturas pret mums kā pret dzīvniekiem." Kā Lielbritānijas fermās ekspluatē viesstrādniekus

Pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības lielākā daļa no apmēram 55 000 sezonas strādniekiem Lielbritānijas lauksaimniecībā bija no Eiropas. Sezonas strādnieku vīzu shēma tika ieviesta 2019. gadā, lai segtu breksita radītās nepilnības. Tagad izrādījies, ka šī sešu mēnešu vīzu shēma pakļauj viesstrādniekus ekspluatācijas riskam.