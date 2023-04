""Neierobežotas" attiecības ar Krieviju." Kā klājas Ķīnai un ko tā vēlas?

Vairums Rietumu līderu to noraidījuši, jo plānā trūkst detalizētu priekšlikumu un nekas neliecina, ka Pekina būtu gatava distancēties no Maskavas. Arī Krievija izrādījusi visai mērenu entuziasmu. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ķīnas plāns ir tikai Pekinas domu izpaudums. Viņš gan atzinis par labu to, ka Ķīna ir sākusi runāt par karu Ukrainā.