Paziņoja, ka jāatdod viņai piešķirtais "Oskars". Kanādiešu režisore Pollija pamatīgi izjokota

Sestdienas, 1. aprīļa, rītā viņa saņēmusi vēstuli, kurā bija rakstīts: "Mēs jums to sakām ar visdziļāko nožēlu - jūsu saņemtais "Oskars" tika jums piešķirts kļūdas dēļ."

Viņai tika lūgts "atsūtīt to atpakaļ" uz Kaliforniju.

​Vēstulē arī teikts, ka viņa varētu paturēt balvu vēl vienu nedēļu, lai varētu "izbaudīt tās klātbūtni" savās mājās, bet galu galā tā jāatdod, lai tā varētu nonākt pie "tiesīgā" uzvarētāja - "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām").