Vāc parakstus par autobusa maršruta Rīga-Daugavpils-Rīga saglabāšanu

Kā uzsver iniciatīvas autore savā iniciatīvā, starp divām lielākajām Latvijas pilsētām - Rīgu un Daugavpili - līdz šim ir kursējis gan autobuss, gan vilciens, tomēr no 16. marta autobusa reisi no Rīgas uz Daugavpili un no Daugavpils uz Rīgu ir likvidēti.