"Visam ir sākums un arī beigas." Samanta Tīna klausītāju vērtējumam nodod jaunu dziesmu ar spēcīgu vēstījumu

Visam ir sākums un arī beigas, to ir jāspēj pieņemt. Ir jāiemācās pateikties par gūtajām mācībām, par pieredzi – arī slikto, bet jāciena sevi un jādodas no tā prom, jādodas tālāk, lai dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi, mīlot un cienot pašam sevi.

Ne vienmēr ir jābūt skaidram plānam par to, ko tagad iesākt. Dievs nekad nav vēlējies, lai mēs dzīvotu nelaimīgi, taču tikai mūsu pašu spēkos ir katram savā dzīvē apzināties savu vērtību, piecelties un pieņemt lēmumu rīkoties. Mums pašiem ir jāsper pirmais solis ārā no ieraduma, no apātijas, un tālāk Dievs visu sakārtos. Nebaidies! Celies un rīkojies," dziesmas vēstījumu izklāsta Samanta.