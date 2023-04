Rosina sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti par seksuālu vardarbību pret piecām nepilngadīgajām

Pagājušā gada sākumā Valsts policijā tika saņemta informācija, ka kāds kurzemnieks veicis seksuāla rakstura darbības pret nepilngadīgu meiteni. Valsts policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess un izmeklēšanā gūti pierādījumi tam, ka seksuāla vardarbība vērsta pret piecām nepilngadīgām meitenēm, no kurām četras bija mazgadīgas.

Kā informēja Šeršņova, noskaidrots, ka vīrietis atradās vidē, kur apgrozījās nepilngadīgas personas un, izmantojot iegūto uzticību, autoritāti un personu bezpalīdzības stāvokli, kā arī apzinoties, ka meitenes ir nepilngadīgas, pret cietušo gribu caur apģērbu aiztika viņu krūtis un dzimumorgānus. Dažas no meitenēm sava vecuma dēļ nespēja uztvert un saprast pret viņām vērstās darbības no vīrieša puses, tādējādi nespēja izrādīt pretošanos, savukārt citas uztvērušas darbību raksturu, taču neizprata to nozīmi.