Vairāki kruīza līniju nodrošinātāji pauduši gatavību Rīgu iekļaut luksusa klases pasaules kruīza maršrutos

Arī Eiropā ceļojošo kruīza pasažieru skaits uzrāda augšupejošu tendenci un šogad plānots sasniegt jau 80% no 2019.gada rādītājiem.

Vienlaikus industrijas ekspertu vidū šobrīd īpaša uzmanība tiek veltīta Ziemeļeiropai un Baltijas jūras reģionam, kas kara un no kruīza kartes izslēgtās Pēterburgas dēļ pašlaik atrodas sarežģītā situācijā.

Pēterburga iepriekš bijusi viens no tūristu pieprasītākajiem un pirktākajiem Baltijas jūras kruīza maršrutu galamērķiem. Šosezon drošības apsvērumu, neskaidrības par ģeopolitisko notikumu attīstību un pieprasījuma krituma dēļ vairākas, īpaši ASV tirgū strādājošās kruīza līnijas, ir izvēlējušās pārplānot savus maršrutus, uz laiku pārtraucot kruīzu maršrutus Baltijas jūrā, īpaši tās Austrumu krasta ostās, tādējādi tajā ir sagaidāms kruīza vizīšu skaita samazinājums.

Zeltiņš norāda, ka, neskatoties uz kopējo ainu reģionā, Rīgas brīvosta ir mērķtiecīgi strādājusi, lai Rīga kruīza segmentā šogad, arī salīdzinot ar kaimiņu ostām, izskatītos labi. Šosezon Rīgā ienāks 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas pilnīgi jaunas kruīza kuģu līnijas "Ambasador Cruise Line" no Lielbritānijas un "Vantage Travel" no ASV, kā arī seši vēl iepriekš Rīgā nebijuši kruīza laineri.