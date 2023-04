Ģimenes ārsta vizītes pie Covid-19 pacientiem iekļaus valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā

Vienlaikus noteikumu projekts nosaka, ka ģimenes ārsts nav tiesīgs bērnu izslēgt no sava pacientu saraksta.

Tāpat noteikumu projekts paredz paplašināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu ar uztura speciālista sniegtajiem pakalpojumiem onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā. Kā skaidro VM, tādējādi onkoloģisko slimību pacientiem onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā būs pieejami valsts apmaksāti uztura speciālista pakalpojumi un konsultācijas, lai uzlabotu pacienta dzīves kvalitāti un veicinātu atveseļošanos. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta plānojumā ir norādīts kopējais funkcionālo speciālistu slodžu skaits, neizdalot konkrētas specialitātes, līdz ar to ārstniecības iestāde atbilstoši pacientu vajadzībām var piesaistīt nepieciešamo funkcionālo speciālistu. Šajā gadījumā kabineta slodžu skaits netiks palielināts.

Valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos tiks iekļauti arī speciālisti, kuri pakalpojumus sniedz garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem, būs tiešās pieejamības speciālisti, līdz ar to vairs nebūs nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums vizītei. Tāpat personām, kuras slimo ar C hepatīta infekciju, infektologs būs pieejams kā tiešās pieejamības speciālists, līdz ar to vairs nebūs nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums vizītei.