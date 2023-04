Šogad centralizēto eksāmenu kārtošanā paredzētas izmaiņas. Būs virkne jauninājumu

Lai piekļūtu centralizētajam eksāmenam, skolēnam nepieciešams sekmīgi izstrādāt vienu no temata nobeiguma vērtēšanas darbiem, kuru vērtēšanai nepieciešams ilgāks laiks, piemēram, pētniecisko laboratorijas darbu. Šāda darba izstrāde nodrošinās noteiktas pieredzes padziļināta kursa ietvaros.

Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta Risinājumu attīstības vadītājs Ilmārs Rikmanis norādīja, ka valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) darbu varēja iesniegt tikai no Baltijas valstīm. Skolēniem, kas atrodas ārpus Baltijas valstīm, nepieciešams sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu. Šobrīd jau ir saņemti 40 pieteikumi, kuru darbus iesniedz VISC.

Rikmanis informēja, ka līdz 3.aprīlim 2768 no pieteiktajiem 3422 skolēniem ir iesnieguši darbus piekļuvei latviešu valodas un literatūras eksāmenam. No 2617 novērtētajiem darbiem 2608 darbi novērtēti ar atzīmi "4" vai vairāk.

Nav iesniegti un novērtēti 375 darbi no vispārizglītojošajām iestādēm, 31 darbs no profesionālās izglītības iestādēm un 248 darbi no tālmācības izglītības iestādēm.