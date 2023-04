Pēc Lieldienām Pīlēns atklās, vai kandidēs uz Valsts prezidenta amatu

Pīlēns politikas kuluāros jau ilgstoši tiek apspriests kā viens no galvenajiem kandidātiem uz Valsts prezidenta amatu, taču AS līdz šim nav publiski atklājusi, vai viņu pieteiks amatam, vienlaikus uzsverot, ka tai būšot savs kandidāts, kas nebūs tagadējais Valsts prezidents Egils Levits .

Saeimas priekšsēdētājs un viens no AS līderiem Edvards Smiltēns laikrakstam apstiprinājis, ka AS ir piedāvājis savam premjera kandidātam Pīlēnam piedalīties Valsts prezidenta vēlēšanās, taču viņš vēl neesot devis atbildi.