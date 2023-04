Šogad tiešraidē varēs vērot desmit putnu ligzdas

Šogad turpinās tiešraides no jūras ērgļu ligzdas Durbē, zivjērgļu ligzdas Kurzemē un vistu vanaga ligzdas Rīgā, kā arī mazo ērgļu ligzdām Zemgalē.

Savukārt jau iepriekš vērotās sugas - melnos stārķus un melnās klijas šogad būs jāgaida jaunās ligzdās, pie kurām uzstādītas tiešraižu sistēmas. LDF arī turpina veiksmīgo sadarbību ar AS "Sadales tīkls" un nodrošina tiešraidi no balto stārķu ligzdas, turpināsies tiešraide no Līgatnes upes pie zivju ceļa, bet sezonas laikā kopējam klāstam pievienosies arī svīres, kas mājo Cēsu pilī.