Kariņš: Latvijas atpalicība no kaimiņvalstīm ir dziļi strukturāla un rezultāts kļūdainai politikai

"Mūsu atpalicība no kaimiņiem ir dziļi strukturāla, un tā ir sakņota kļūdainajā politikā, ko iepriekšējās valdības virzīja vairāku desmitu gadu garumā - lētā tranzītpolitika, no kā sabiedrībai nav nekāda liela labuma," uzskata premjers.

Kariņš nav apmierināts ar to, ka ne visi valdības pārstāvji strādā pietiekami enerģiski. Četros gados viņš ir sapratis "frustrējošu" atziņu - premjera amats dod lielu varu, taču vienlaikus valdības vadītājs ir tikai viens no ļoti daudziem, turklāt bieži jāsaskaras ar pretdarbību un reizēm kāds negrib kaut ko darīt.

Es prasu rezultātu no ministrijām, un, ja es to nedarīšu, tad kurš to darīs? Un, ja ministrs negrib strādāt, tad kāpēc viņš vispār ir? Ja kāds sūdzas, ka no viņiem prasu atbildību, tad viņiem vienkārši vai nu godprātīgi jāizpilda savs darbs, vai jāaiziet prom, dodot vietu kādam citam," sacīja Kariņš.